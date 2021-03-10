В Шумилино убило током мужчину, залезшего в трансформаторную подстанцию

Зоя Машэка • 10/3/21 0:16 • Здарэнні

Неизвестный погиб результате поражения электротоком в Шумилино, его обгоревшее тело нашли в здании трансформаторной подстанции.



По данным следствия, мужчина пробрался в трансформаторную подстанцию днём 8 марта. Там он получил смертельный удар электротоком. В результате произошло короткое замыкание, и начался пожар, труп при этом обгорел.

Останки неизвестного нашли работники предприятия, которому принадлежит подстанция. Они позвонили в милицию.

Сейчас устанавливается личность погибшего, а Шумилинский РОСК начал проверку, об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.