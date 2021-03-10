Шесть новых автобусов купят для Орши за миллион рублей
«Витебскоблавтотранс» за миллион рублей закупает шесть новых автобусов городского типа, они предназначены для Орши.
Согласно документации закупки, приобретаются автобусы среднего класса, имеющие не менее 20 мест для сидения и способные перевозить не менее 40 пассажиров. Автобусы должны оснащаться передней и задней одностворчатыми дверьми, задняя — с аппарелью для инвалидной коляски.
Хоть модель автобусов не указана, судя по всему, закупаются партия микроавтобусов «Нёман» 420211-511 «Городской», производства филиала «Автосборочный завод „Неман“» ОАО «Минский завод колёсных тягачей», так как у «МАЗ» похожих моделей нет.
Этот автомобиль создан на платформе «Iveco Daily» и способен вместить до 44 пассажиров. Сзади в салоне есть место для крепления инвалидной коляски.
Поставить новые автобусы в Оршу должны до конца июня. Оплачивается эта закупка за счет областного бюджета.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.