Шесть новых автобусов купят для Орши за миллион рублей

Сяржук Серабро • 10/3/21 13:29 • Падзеі

«Витебскоблавтотранс» за миллион рублей закупает шесть новых автобусов городского типа, они предназначены для Орши.



Согласно документации закупки, приобретаются автобусы среднего класса, имеющие не менее 20 мест для сидения и способные перевозить не менее 40 пассажиров. Автобусы должны оснащаться передней и задней одностворчатыми дверьми, задняя — с аппарелью для инвалидной коляски.

Хоть модель автобусов не указана, судя по всему, закупаются партия микроавтобусов «Нёман» 420211-511 «Городской», производства филиала «Автосборочный завод „Неман“» ОАО «Минский завод колёсных тягачей», так как у «МАЗ» похожих моделей нет.

Этот автомобиль создан на платформе «Iveco Daily» и способен вместить до 44 пассажиров. Сзади в салоне есть место для крепления инвалидной коляски.

Поставить новые автобусы в Оршу должны до конца июня. Оплачивается эта закупка за счет областного бюджета.