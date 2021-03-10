Разгневанная витеблянка достала пистолет из дамской сумочки и заставила извиниться обидчика

Іван Дзедушкін • 10/3/21 12:19 • Крымінал

С пистолетом в руках жительница Витебска потребовала извинений от мужчины, с которым у нее вышла перепалка в одном из торговых центров. Против нее возбудили уголовное дело.



Участники конфликта распивали спиртное в двух разных компаниях и не были знакомы между собой. Сначала между мужчиной и женщиной возникла словесная перепалка, а затем жительница областного центра достала из дамской сумочки пистолет.

Она направила оружие на оппонента и потребовала от него извинений. Выбить пистолет из рук разгневанной женщины удалось работникам торгового заведения, где развернулись события.

Оружие спрятали в подсобке, а потом передали милиции. Пистолет оказался пневматическим.

Потерпевший обратился в милицию на следующий день после конфликта. Размахивавшую оружием женщину скоро нашли, ей оказалась 50-летняя жительница Витебска.

Витеблянка объяснила, что купила пневматический пистолет для самообороны и постоянно носила его в сумочке. В результате в ее отношении возбудили уголовное дело, сообщает УВД Витебского облисполкома.