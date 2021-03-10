Найден труп убитого несколько месяцев назад витеблянина, его закопали в лесу под Витебском

Іван Дзедушкін • 10/3/21 1:18 • Крымінал

Спустя два месяца после задержания подозреваемых в убийстве 47-летнего жителя Витебска милиции удалось найти место захоронения тела их жертвы.



О пропаже мужчина заявила жительница Витебска, которая снимала у него квартиру — хозяин жилья перестал выходить на связь. Когда вскрыли квартиру пропавшего витеблянина, там нашли кровь.

Задержанные в январе за убийство витебчанина мужчины на днях признались, где закопали тело

В начале года жительница Витебска обратилась в милицию: перестал выходить на связь 47-летний знакомый, у которого она снимала квартиру. Выяснилось, исчезновение арендодателя носит криминальный характер (в жилище правоохранители нашли следы крови).

Спустя несколько дней милиция вышла на след двух рецидивистов — 62-летнего рогачевца и 58-летнего жителя Могилева, которых заподозрили в совершении этого преступления. Ранее их неоднократно судили, в том числе за убийство и бандитизм.

Обоих задержали в одном из гаражей Рогачева, где те меняли номера на « Toyota Prius», которой пользовался пропавший витеблянин. В машине также нашли кровь, а автомобиле жителя Рогачева — окровавленную одежду и вещи, принадлежавшие пропавшему мужчине.

Задержанные признались в совершении ими убийства и рассказали, что забили витеблянина до смерти в его авто, а затем обчистили квартиру жертвы. Но они упорно отказывались показать место, где закопали свою убитого, сообщает пресс-служба МВД.

В сообщении СК уточняется, что подозреваемые пытались запутать следствие, рассказывая разные версии случившегося и указывая неправильные места захоронения трупа. Но во время проверки показаний на месте спустя почти два месяца один рецидивистов все же указал лес под Витебском, где может быть закопано тело.

Место захоронения удалось найти при помощи георадара, который указал нахождение некоего объекта под землей. После начала раскопок на глубине полутора метров нашли тело мужчины, похожего на пропавшего витеблянина. На трупе было множество ран.

Действительно ли это пропавший мужчина и каким образом он погиб должны определить судебно-генетическая и судебно-медицинская экспертизы.

Жителям Рогачева и Могилева предъявлены обвинения сразу по трем статьям уголовного кодекса: часть 2 статьи 205 — кража, совершенная группой лиц, часть 3 статьи 207 — разбой с причинением тяжкого телесного повреждения и часть 2 статьи 139 — убийство, сопряженное с разбоем и совершенное группой лиц. Теперь им грозит расстрел.