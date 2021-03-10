Молодой мужчина погиб на пожаре в Миорском районе
Вскоре после полуночи 10 марта вспыхнул дом на Замковой улице в агрогородке Дрисвяты Миорского района.
К приезду пожарных он уже полыхал открытым пламенем. Когда пожар удалось потушить, при разборе обрушившихся конструкций в 2:03 пожарные нашли тело 35-летнего хозяина жилища.
Огнем в результате пожара в доме были уничтожены крыша и потолок. По предварительным оценкам пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем при курении погибшего, сообщается пресс-службой МЧС.
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