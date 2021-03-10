Молодой мужчина погиб на пожаре в Миорском районе

• 10/3/21 12:47 • Здарэнні

Вскоре после полуночи 10 марта вспыхнул дом на Замковой улице в агрогородке Дрисвяты Миорского района.
Пожарные разбирают завалы в сгоревшем доме. Фото МЧС

К приезду пожарных он уже полыхал открытым пламенем. Когда пожар удалось потушить, при разборе обрушившихся конструкций в 2:03 пожарные нашли тело 35-летнего хозяина жилища.

Огнем в результате пожара в доме были уничтожены крыша и потолок. По предварительным оценкам пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем при курении погибшего, сообщается пресс-службой МЧС.

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