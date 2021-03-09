Выдающийся трансплантолог Харьков увольняется в знак протеста против увольнения доктора Мартова и нового «дела врачей»

Сяржук Серабро • 09/3/21 23:31 • Здароўе

Известный хирург-трансплантолог Дмитрий Харьков заявил об уходе из Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии в знак протеста против увольнения витебского врача Владимира Мартова.



Напомним, что в начале этого месяца доктору Мартову не продлили контакт в больнице скорой медицинской помощи, где он заведовал отделением анестезиологии и реанимации.

В знак протеста против действий администрации Витебской городской клинической больницы заведующий отделом перспективных направлений высокотехнологичной медицинской помощи МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, кандидат медицинских наук Дмитрий Харьков подал заявление об увольнении с 8 апреля, когда заканчивается его контракт, об этом сообщил телеграм-канал «Белые халаты News».

Кроме того, он опубликовал открытое письмо к главному врачу Витебской БСМП Андрею Захарову, у которого интересуются, чем тот руководствовался, увольняя Мартова, известного медицинскому сообществу Беларуси, как первоклассный специалист.

Харьков напоминает Захарову, что отец Владимир Мартова, профессор Юрий Мартов, был не только создателем отечественной школы хирургии, но и их общим наставником во время учебы в ВОДНМИ (Витебский ордена Дружбы народов медицинский институт — ред.).

Дмитрий Харьков подчеркивает, что решением б увольнении Мартова главврач БСМП развязал новое «дело врачей», направленной против инакомыслия, профессионализма и оказания качественной медицинской помощи.

В связи с этим хирург-трансплантолог заявляет, что увольняется исходя из принципов гуманизма, этики и врачебной солидарности.

В письме также говорится, что врач надеется услышать реакцию на происходящее от руководства Белорусской ассоциации врачей, Белорусского профсоюза работников здравоохранения и Витебского облисполкома.

Как сообщали «ННВ», в поддержку Владимира Мартова собирают подписи под петицией с требованием вернуть врача на прежнюю должность, под ней уже подписались 3150 человек.