Сообщения о минировании получили 10 школ Витебска, заявляет милиция

ННВ • 09/3/21 14:52 • Здарэнні

Витебская милиция уточнила, что сообщения о минировании 9 марта поступили в 10 школ областного центра. Взрывоопасные предметы саперам найти не удалось.



Как мы сообщали, утром в милицию поступил звонок от директора одной из школ, которая рассказала, что на электронную почту администрации учреждения образования пришло письмо с сообщение о минировании. Детей и персонал (всего 800 человек) из школы эвакуировали.

Такие же электронные письма получили еще девять школ города. Все эти сообщения были проверены, на месте работали саперы. После исследования зданий учреждений образования и прилегающей территории, они не нашли никаких взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Сейчас милиция занимается розыском человека, отправившего ложные сообщения об опасности.