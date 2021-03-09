Сообщения о минировании получили 10 школ Витебска, заявляет милиция
Витебская милиция уточнила, что сообщения о минировании 9 марта поступили в 10 школ областного центра. Взрывоопасные предметы саперам найти не удалось.
Как мы сообщали, утром в милицию поступил звонок от директора одной из школ, которая рассказала, что на электронную почту администрации учреждения образования пришло письмо с сообщение о минировании. Детей и персонал (всего 800 человек) из школы эвакуировали.
Такие же электронные письма получили еще девять школ города. Все эти сообщения были проверены, на месте работали саперы. После исследования зданий учреждений образования и прилегающей территории, они не нашли никаких взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
Сейчас милиция занимается розыском человека, отправившего ложные сообщения об опасности.
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