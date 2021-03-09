С какими проблемами шли к психологу в Витебске в год COVID-19 и протестов чаще всего?

Сяржук Серабро • 09/3/21 15:00 • Здароўе

Как жители Витебска пережили тревожный 2020 год? К пандемии COVID-19 в Беларуси добавилась политическая нестабильность. «ННВ» обратились к профессиональному психологу, чтобы узнать, что тревожит земляков.



В нашем обществе длительное время существовал стереотип, что психологи и психотерапевты работают с психически нездоровыми людьми. Однако на данный момент, общением с психологом или психотерапевтом в Беларуси и Витебске ни кого не удивишь.

Многочисленные научные исследования, опросы клиентов посещающих психологов, показывают, что терапия эффективна и помогает справиться обычным людям со сложными жизненными ситуациями и внутренними проблемами.

О наиболее распространенных запросах, с которыми жители нашего города приходят за психологической помощью, по нашей просьбе рассказывает частный психолог Наталья Прусакова.

Обычно вопросы, с которыми обращаются к психологу, достаточно индивидуальны, потому что у каждого клиента своя проблема и своя боль. И все же можно выделить пять самых распространенных проблем, с которыми жители Витебска шли за психологической поддержкой.

Самые распространенные запросы на помощь психолога — это проблемы выстраивания и сохранения отношений. Они касаются всех этапов, начиная с трудностей поиска достойного партнера, недопонимания, конфликтов в паре, а также сложностей, связанных с завершением отношений.

Второй причиной похода витеблян к специалисту такого рода является проблема негативного отношения к себе и заниженная самооценка. Чаще всего причинами неуверенности в себе являются психологические травмы из детства, которые были получены неприятием со стороны значимых взрослых и сверстников.

Еще одной распространенной проблемой для жителей областного центра является поиск выхода из эмоционально тяжелых состояний: депрессивного состояния, повышенной тревожности, панических атак. Как правило, причина таких состояний провоцируется длительным нахождением человека в некомфортной ситуации, накапливанием и подавлением негативных эмоций и чувств, что, кстати, было очень актуально в минувшем году. А когда жить с этим становится невозможно, человек вынужден обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.

Болезненная тема для клиентов — это сложности во взаимоотношениях с родителями. Они рождаются на почве конфликтов, обид, раздражительности, агрессии, чувства вины, мучительной психологической зависимости, и чаще всего связанны с матерью, нежели с отцом.

Неприятной, однако, довольно частой проблемой для людей является тема психологического и физического насилия. Эта тема может коснуться и маленького ребенка, и взрослого человека и пожилого.

Как видим, это универсальные, можно даже сказать глобальные, проблемы человечества, и Витебск сейчас в этом плане мало отличается от любого другого города не только в Беларуси, но и на любом континенте. Год пандемии и политических потрясений, похоже, не добавил ничего нового, но обострил отдельные из этих проблем.

В настоящее время, когда интернет-технологии стремительно развиваются, а в обществе сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, люди все чаще рассматривают онлайн формат общения с психологом через интернет.

Среди таких запросов приоритетными являются практически те же проблемы, что и в очном консультировании. Это трудности выстраивания отношений в паре, вплоть до расставания, неуверенность в себе, депрессивные состояния, проблемы детско-родительских отношений и неудовлетворенность жизнью.

В Витебске уже есть возможность получить квалифицированную психологическую помощь бесплатно, в государственных учреждениях, и платно у частных психологов, в том числе без визита к врачу — посредством коммуникации через популярные мессенджеры.