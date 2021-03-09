Пьяный водитель задавил пешехода, переезжая мост в Дисне

Іван Дзедушкін • 09/3/21 12:56 • Здарэнні

8 марта пьяный водитель на «Volvo», проезжая мост в Дисне, выскочил на пешеходную дорожку и насмерть сбил шедшую там женщину.



Как предварительно установлено, вечером того дня 44-летний водитель ехал по улице Ленина. Заезжая на мост он допустил наезд на бордюрный камень, авто выехало на пешеходную дорожку и сбило шедшую по ней 51-лентнюю местную жительницу.

После этого легковушка налетела на металлическую опору ферм моста и опрокинулась на проезжую часть.

Сбитая машиной женщина погибла на месте дорожно-транспортного происшествия. Как позже выяснят эксперты в воздухе, выдыхаемом задавившем ее водителем, было 1,1 промилле алкоголя.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа, зафиксировавшая следовую картину. Следователи назначили ряд необходимых экспертиз.

В отношении водителя «Volvo» Миорский РОСК возбудил уголовное дело по части 4 статьи 317 УК, мужчину задержали, сообщается пресс-службой СК.