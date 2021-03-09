Профсоюзного функционера Мужиченко назначили руководить «афганским» центром

Сяржук Серабро • 09/3/21 15:36 • Здароўе

Главным врачом Витебского областного клинического центра медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств назначен Владислав Мужиченко.



Назначение на этот пост бывшего председателя Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения согласовал первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич.

Отметим, что 48-летний Мужиченко уже более 15-лет является профсоюзным функционером — в 2005 году он возглавил областную организацию профсоюза медиков. До прихода на эту должность Владислав Мужиченко работал аместителем главного врача по лечебной работе Витебской областной клинической психиатрической больницы. В 2020 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности «Наркология», она была посвящена употреблению алкоголя девочками-подростками.

Кроме этого назначения Мацкевич принял ряд иных кадровых решений: на должность заместителя главы администрации Октябрьского района был согласован бывший начальник отдела ЖКХ Витебского горисполкома Павел Шикшнян, а на должность первого заместителя главы этого же района — бывший начальник управления внешнеэкономической деятельности комитета экономики Витебского облисполкома Александр Тихонов.

Также были согласованы новый начальник УП ЖКХ Ушачского района Андрей Сидюк и директор сельхозпредприятия «Ловжанское» Шумилинского района Анатолий Зеньков. Еще нескольким руководителям колхозов продлили контакты, сообщает Витебский облисполком.