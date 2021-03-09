Милиция эвакуировала 800 человек из школы в Витебска, там работают саперы
9 марта сообщения о минировании были получены в 8 школах Витебска. Эвакуированы 800 человек.
Утром по 102 позвонила директор одной из витебской школ, которая заявила, что по электронной почте пришло сообщение о минировании этого учреждения образования.
Школьников, педагогов и другой персонал немедленно эвакуировали из здания. В школу направили саперно-пиротехническую группу войсковой части 5524. Саперы начали обследовать здание и прилегающую к нему территорию, сообщает телеграм-канал витебской милиции.
Кроме того, такие же письма поступили в адрес еще семи школ города. Номера учреждений образования не сообщаются, но в городском чате пишут о СШ №44.
В настоящий момент устанавливается личность «минера». Аналогичное сообщение поступило и в адрес еще семи школ областного центра.
На месте работают правоохранители.
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