Бросили в грязи и без консервации — КГК Витебщины выявил нарушения хранения сельхозтехники

Ігар Арцюх • 09/3/21 14:34 • Эканоміка

Накануне посевной КГК проверил порядок на мехдворах колхозов Витебской области, как оказалось, зачастую технику бросали грязной после осенней посевной и так она стояла всю зиму.



Так, в унитарном предприятии «Рыдомльский» Толочинского района осенью после окончания сева озимых культур, комбинированные почвообрабатывающие агрегаты не помыли и не очистили от грязи, также не была проведена консервация рабочих органов, а хранились они без подставок.

Похожие проблемы обнаружили в ОАО «Мальково» Лиозненского района, там посевные агрегаты АПП-6П и Лемкен-3, три имеющихся плуга с осени не были помыты, очищены от грязи, растительных остатков и зерна. Не провели очистку от грязи, а также антикоррозионную обработку рабочих органов почвообрабатывающей техники в ОАО «Иванский-агро» Чашникского района.

Такие же недостатки при постановке сельскохозяйственной техники на длительное хранение выявлены в ряде хозяйств Оршанского и Шумилинского районов, сообщает пресс-служба КГК.

Несоблюдение требований правил хранения сельскохозяйственной техники и агрегатов приводит к сокращению срока ее службы, дополнительным временным и финансовым затратам на ее ремонт и, как следствие, к увеличению себестоимости производимой сельскохозяйственной продукции.

Контролеры направили сельскохозяйственным организациям рекомендации по устранению выявленных недостатков и нарушений, для принятия мер реагирования, в том числе по привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения. Кроме того о недочетах проинформированы райисполкомы, на территории которых находятся колхозы.