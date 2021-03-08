В Витебске появилось граффити к 8 марта – оно о любви

Ігар Мацьвееў • 08/3/21 11:11 • Падзеі

Во дворе дома №26 на проспекте Черняховского появилось граффити, посвященное любви и празднику 8 Марта.

Автор граффити – витебский художник Глеб Каштанов.Глеб рассказал, что создал рисунок за один день - 7 марта. Работать пришлось в непогоду: “Метель, ветром шатало лестницу, баллончики катало по земле. Мне помогали местные дети: они держали трафореты. И такая поддержка была очень приятной”.

В ближайшее время Глеб планирует создать в Витебске ряд граффити на актуальные темы.