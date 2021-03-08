Рост цен обогнал рост реальной зарплаты в Витебской области — официальная статистика

• 08/3/21 14:46 • Эканоміка

В прошлому году цены увеличивались быстрее, чем росла реальная заработная плата работников Витебской области. В некоторых отраслях началось падение реальной зарплаты.
Пожилые женщины выбирают фрукты во время открытия супермаркета «Санта» в Витебске на Московском проспекте. Фото Сергея Серебро

Как мы уже сообщали, в январе 2021 года по сравнению с январём 2020 года, потребительские цены в области выросли на 7,5%. При этом непродовольственные товары подорожали сразу на 8,4%, а продовольственные — на 6,8%, цены на продукты при этом выросли на 7,1%.

В докладе «Социально-экономическое положение Витебской области в январе 2021 г.», опубликованном в конце февраля, говорится о том, что реальная зарплата на Витебщине за тот же период выросла только на 5,8%, это показатель близкий к 2017 году, когда реальная заработная плата впервые начала расти после двухлетнего снижения.

Следует понимать, что реальная заработная плата в терминах статистики представляет собой стоимостное выражение того количества товаров и услуг, которое можно приобрести на номинальную зарплату. Грубо говоря — это отношение индекса номинальной начисленной среднемесячной заработной платы к индексу потребительских цен на товары и услуги за один и тот же период времени.

В упомянутом выше докладе приводится развернутый список товаров и услуг с индексами цен. На основании его составим TOP5 подорожания по каждой категории.

Женщины с покупками в крупном гипермаркете в Витебске. Фото Сергея Серебро

Продукты питания:

  1. Растительное масло (не оливковое) — 42,2%;
  2. Морковь — 38,3%;
  3. Картофель — 29,2%;
  4. Свекла — 24,9%;
  5. Цитрусовые — 23,4%.

Как видим, за исключением мандаринок, занявших в чарте последнее место, подорожали явно не заморские продукты. Также в этой категории значительной выросли цены гречку (22,3%), селедку (18,2%) и рыбу вообще, капусту (16,3%),шоколад (14,3%) и другие кондитерские изделия.

В Витебске открылся гипермаркет сети «Материк» в Витебске. Фото Игоря Матвеева

Непродовольственные товары:

  1. Лекарства — 15,5%;
  2. Ювелирные изделия — 12,8%;
  3. Велосипеды и мотоциклы — 12,5%;
  4. Стиральный порошок — 12,2%;
  5. Электротовары — 11,7%.

Кроме того, есть значительный рост цен на парфюмерию и косметику (11,4%), мебель (10,4%), легковые автомобили (9,1%) и посуду (8,2%).

Кондуктор считает выручку в почти пустом замершем трамвае во время сильного мороза в Витебске, февраль 2012 года. Фото Сергея Серебро

Услуги:

  1. Пассажирский транспорт — 21,1%;
  2. Водопровод и канализация — 19,6%;
  3. Медицина — 11,5%;
  4. Образование — 9,1%;
  5. Бытовые услуги — 6,8%.

При этом жилищно-коммунальные услуги в целом подорожали на 9,7%, городской транспорт — на 16,7%, высшее образование — на 9,7%.

В Витебске идет реконструкция площади Свободы, в центре города, где был расположен иезуитский коллегиум с костелом святого Иосифа, работает тяжелая строительная техника. Фото Сергея Серебро

Отметим, что в некоторых отраслях реальная заработная плата упала, то есть сейчас эти люди могут купить товаров меньше, чем я январе 2020:

  1. Рыболовство и рыбоводство — на 15,2%;
  2. Металлургия — на 7,1%;
  3. Строительство — 6,9%;
  4. Профессиональная, научная и техническая деятельность — 5,4%;
  5. Деятельность в области физической культуры и спорта, организации отдыха и развлечении — 2,8%.

Отдельно хочется отметить Шарковщинский район, где рост реальной заработной платы составил всего 3,4%. Даже номинальная начисленная средняя заработная плата в этом районе самая низкая и составляет всего 752 рубля 60 копеек, это 30,6% ниже, чем в среднем по области и практически в два раза ниже, чем в Новополоцке.

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