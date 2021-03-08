Рост цен обогнал рост реальной зарплаты в Витебской области — официальная статистика

Сяржук Серабро • 08/3/21 14:46 • Эканоміка

В прошлому году цены увеличивались быстрее, чем росла реальная заработная плата работников Витебской области. В некоторых отраслях началось падение реальной зарплаты.



Как мы уже сообщали, в январе 2021 года по сравнению с январём 2020 года, потребительские цены в области выросли на 7,5%. При этом непродовольственные товары подорожали сразу на 8,4%, а продовольственные — на 6,8%, цены на продукты при этом выросли на 7,1%.

В докладе «Социально-экономическое положение Витебской области в январе 2021 г.», опубликованном в конце февраля, говорится о том, что реальная зарплата на Витебщине за тот же период выросла только на 5,8%, это показатель близкий к 2017 году, когда реальная заработная плата впервые начала расти после двухлетнего снижения.

Следует понимать, что реальная заработная плата в терминах статистики представляет собой стоимостное выражение того количества товаров и услуг, которое можно приобрести на номинальную зарплату. Грубо говоря — это отношение индекса номинальной начисленной среднемесячной заработной платы к индексу потребительских цен на товары и услуги за один и тот же период времени.

В упомянутом выше докладе приводится развернутый список товаров и услуг с индексами цен. На основании его составим TOP5 подорожания по каждой категории.

Продукты питания:

Растительное масло (не оливковое) — 42,2%; Морковь — 38,3%; Картофель — 29,2%; Свекла — 24,9%; Цитрусовые — 23,4%.

Как видим, за исключением мандаринок, занявших в чарте последнее место, подорожали явно не заморские продукты. Также в этой категории значительной выросли цены гречку (22,3%), селедку (18,2%) и рыбу вообще, капусту (16,3%),шоколад (14,3%) и другие кондитерские изделия.

Непродовольственные товары:

Лекарства — 15,5%; Ювелирные изделия — 12,8%; Велосипеды и мотоциклы — 12,5%; Стиральный порошок — 12,2%; Электротовары — 11,7%.

Кроме того, есть значительный рост цен на парфюмерию и косметику (11,4%), мебель (10,4%), легковые автомобили (9,1%) и посуду (8,2%).

Услуги:

Пассажирский транспорт — 21,1%; Водопровод и канализация — 19,6%; Медицина — 11,5%; Образование — 9,1%; Бытовые услуги — 6,8%.

При этом жилищно-коммунальные услуги в целом подорожали на 9,7%, городской транспорт — на 16,7%, высшее образование — на 9,7%.

Отметим, что в некоторых отраслях реальная заработная плата упала, то есть сейчас эти люди могут купить товаров меньше, чем я январе 2020:

Рыболовство и рыбоводство — на 15,2%; Металлургия — на 7,1%; Строительство — 6,9%; Профессиональная, научная и техническая деятельность — 5,4%; Деятельность в области физической культуры и спорта, организации отдыха и развлечении — 2,8%.

Отдельно хочется отметить Шарковщинский район, где рост реальной заработной платы составил всего 3,4%. Даже номинальная начисленная средняя заработная плата в этом районе самая низкая и составляет всего 752 рубля 60 копеек, это 30,6% ниже, чем в среднем по области и практически в два раза ниже, чем в Новополоцке.