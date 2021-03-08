Под петицией в защиту доктора Мартова уже подписались свыше 3000 человек

ННВ • 08/3/21 22:15 • Здароўе

Свои подписи в поддержку требования возвратить Владмира Мартова на должность заведующего отделением анестезиологии и реанимации Витебской БСМП уже оставили более трех тысяч человек.



Как сообщали «ННВ», в начале марта с врачом не продлили контракт. Первого числа администрация больницы прислала Мартову уведомление о том, что ему необходимо забрать трудовую книжку.

Владимир Мартов мог стать «неудобным» из-за своих откровений об эпидемиологической ситуации с COVID-19, а позже — из-за политической позиции, которую он открыто высказывал.

Вскоре в интернет появилась петиция с требованием вернуть доктора на прежнюю должность. Ее разместили на сайте petitions.by 3 марта, а к вечеру 8 марта под этой петицией оставили свои подписи уже 3060 человек.

Кроме того, в соцсети Facebook появилось предложение ко всем, кто был пациентом доктора Мартова или же у кого родные лечились у этого врача оставить благодарность медику в книге жалоб и предложений БСМП, книга хранится в приемном покое, который находится у травмпункта.