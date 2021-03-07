Запрет на лов щуки введут в Витебской области после выходных

• 07/3/21 14:55 • Экалогія

8 марта будет последним днем, когда рыболовы Витебщины смогут поудить щуку, затем им придется отложить снасти на полтора месяца.
Щука, зубы, челюсти. Фото pixabay.com

На болей части территории Беларуси нерестовый запрет на вылов щуки уже действует, а в Витебской области, как северном регионе страны, он вводится с 9 марта. С этого дня рыбачить на щуку запрещено, а случайно выловленных рыб этого вида необходимо сразу же выпускать.

Продлится нерестовый запрет на лов щуки в Витебской области до 25 апреля. В этот период за незаконный вылов этого вида придется заплатить по 261 рублю за каждую особь, а также на нарушителя могут наложить штраф в размере до 890 рублей. Если же вам «посчастливится» выловить сразу 12 щук, против вас воpбудят уголовное дело.

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