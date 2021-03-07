Запрет на лов щуки введут в Витебской области после выходных

Сяржук Серабро • 07/3/21 14:55 • Экалогія

8 марта будет последним днем, когда рыболовы Витебщины смогут поудить щуку, затем им придется отложить снасти на полтора месяца.



На болей части территории Беларуси нерестовый запрет на вылов щуки уже действует, а в Витебской области, как северном регионе страны, он вводится с 9 марта. С этого дня рыбачить на щуку запрещено, а случайно выловленных рыб этого вида необходимо сразу же выпускать.

Продлится нерестовый запрет на лов щуки в Витебской области до 25 апреля. В этот период за незаконный вылов этого вида придется заплатить по 261 рублю за каждую особь, а также на нарушителя могут наложить штраф в размере до 890 рублей. Если же вам «посчастливится» выловить сразу 12 щук, против вас воpбудят уголовное дело.