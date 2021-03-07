В Витебске выпало 7 миллиметров осадков, завтра будет гололед

Сяржук Серабро • 07/3/21 23:29 • Падзеі

7 марта в Витебске выпало сразу 7 миллиметров осадков, в итоге в городе образовался снежный покров высотой 5 сантиметров.



В результате обильного снегопада за один день в областном центре выпало около 16% от месячной нормы осадков для марта.

Завтра, 8 марта, по прогнозам синоптиков остается очень высокая вероятность снегопада, хотя и кратковременного.

При этом утром ожидается до −9 °C, днем немного потеплеет, а к вечеру станет снова холодать и температура атмосферного воздуха может опуститься до −10 °C. На дорогах возможна гололедица.