В Витебске выпало 7 миллиметров осадков, завтра будет гололед

• 07/3/21 23:29 • Падзеі

7 марта в Витебске выпало сразу 7 миллиметров осадков, в итоге в городе образовался снежный покров высотой 5 сантиметров.
Сосульки на знаке, предупреждающем о гололедице Фото Сергея Серебро

В результате обильного снегопада за один день в областном центре выпало около 16% от месячной нормы осадков для марта.

Завтра, 8 марта, по прогнозам синоптиков остается очень высокая вероятность снегопада, хотя и кратковременного.

При этом утром ожидается до −9 °C, днем немного потеплеет, а к вечеру станет снова холодать и температура атмосферного воздуха может опуститься до −10 °C. На дорогах возможна гололедица.

  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 