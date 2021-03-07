В Миорском районе запасли удобрений еще меньше, чем в Браславском

ННВ • 07/3/21 14:24 • Эканоміка

Накануне посевной сельхозорганизации Миорского района имеют всего 4% от необходимого объема минеральных удобрений.



Хозяйства района смогли запасти всего 302 тонны минеральных удобрений. Азотных туков накоплено 153,8 тонны, что составляет 6% от необходимого для внесения на поля весной.

В целом району необходимо изыскать на покупку удобрений 7198рублей, в том числе 4683 рубля – на азотные, такие цифры приводит газета «Міёрскія навіны» по итогам заседания в райисполкоме (скорее всего, имеется ввиду «тысяч рублей» — ред.). Удобрения Миорщина собирается закупать в Витебском облагросервисе.

Напомним, что похожая ситуация с накоплением минеральных удобрений и в Браславском районе: там в наличии 460 тонн минеральных удобрений, что составляет 5,3% от необходимого объема.