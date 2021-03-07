Умер в больнице пенсионер, которого пожарные нашли на горящей кровати в деревне Пламя
Спасенный на пожаре в деревне Пламя Сеннского района 63-летний пенсионер умер в больнице от ожогов.
Пожар на заречной улице в деревне Пламя произошел днем 3 марта. Получив в 15:26 вызов, туда отправились спасатели пожарного аварийно-спасательного поста №12.
На месте пожарные обнаружили, что из окон деревянно дома идет дым. Они решили войти внутрь и в клубах дыма увидели горящую кровать, на которой лежал человек.
Когда сельчанина вынесли на улицу, там уже стояла карета «скорой». Мужчину осмотрели и срочно госпитализировали.
Два дня медики боролись за его жизнь, но 5 марта в 20:09 пенсионер умер в больнице от ожогов и отравления продуктами горения, полученных во время пожара его дома, сообщается пресс-службой МЧС.
По предварительной версии пожар мог возникнуть из-за несторожного обращения с огнем хозяина дома.
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