В Езерище сгорела 86-летняя старушка

ННВ • 06/3/21 12:04 • Здарэнні

5 марта на пожаре в городском поселке Езерище Городокского района погибла 86-летняя пенсионерка.



Пожар произошел вечером, звонок с сообщением о горящем доме поступил в МЧС в 20:04. Погибшую престарелую хозяйку нашли пожарные.

Огнем доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. Причины пожара и гибели пенсионерки устанавливаются, сообщается пресс-службой МЧС.