В Езерище сгорела 86-летняя старушка
5 марта на пожаре в городском поселке Езерище Городокского района погибла 86-летняя пенсионерка.
Пожар произошел вечером, звонок с сообщением о горящем доме поступил в МЧС в 20:04. Погибшую престарелую хозяйку нашли пожарные.
Огнем доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. Причины пожара и гибели пенсионерки устанавливаются, сообщается пресс-службой МЧС.
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