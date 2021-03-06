Очень крепкий ветер ожидается в воскресенье. Оранжевый уровень опасности

• 06/3/21 12:22 • Экалогія

7 марта в Витебской области и других регионах страны ожидается сильный ветер — до 8 баллов, белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
Девушка в меховой куртке во время метели в Витебске, январь 2016 года. Фото Сергея Серебро

Согласно текущим прогнозам усиление ветра в воскресенье ожидается порывами до 15-20 метров секунду или 54-72 километра в час. Такой ветер по шкале Бофорта оценивается в 8 баллов и считается очень крепким.

Такой ветер может ломать сучья, сбрасывать плохо закрепленные предметы. В преддверии непогоды лучше проверить балконы на предмет нахождения там вещей, который могут улететь, а автомобили лучше парковать вдали от деревьев.

В Витебске завтра ожидается небольшой морозец — до 3 градусов ниже нуля по шкале Цельсия. При этом днем возможен снег или мокрый снег, слабая метель.

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