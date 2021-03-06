Медведи уже проснулись в Березинском биосферном заповеднике

Сяржук Серабро • 06/3/21 13:17 • Экалогія

Свежие следы медведей, покинувших берлогу после зимней спячки, обнаружили работники Березинского биосферного заповедника на территории Витебской области уже в конце февраля.



26-27 февраля в заповеднике проводили зимний маршрутный учет, направленный на определение численности обитающих на его территории животных.

При обходе маршрутов на территории Заречного лесничества (Лепельский район) в южной части заповедника учетчики нашли следы бурого медведя, а учетчик в Березинском лесничестве (Докшицкий район) смог увидеть само животное, сообщает сайт заповедника.

Ученые отмечают, что минувшая зима, благодаря высокому снежному покрову, оказалась более благоприятным для зимней спячки бурого медведя, и сроки его появления после спячки вполне соответствуют средним многолетним.

Кроме следов косолапого повсеместно на территории Березинского биосферного заповедника отмечались следы лося, оленя, косули, волка, зайцев, белки, куницы, практически во всех лесничествах зафиксированы следы рыси.