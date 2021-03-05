В Шарковщине потратят 6000 рублей на поддержку официальных сайтов

Сяржук Серабро • 05/3/21 21:22 • Палітыка

Поддержка сайтов госорганов в течение 10 месяцев обойдется налогоплательщикам Шарковщинского района в 6000 рублей.



Закупку пакет услуг по поддержке и информационно-редакторскому сопровождению для интернет-сайтов госорганов «Онлайн-Неограниченный» проводит Шарковщинский районный центр для обеспечения деятельности бюджетных организациий.

В интересах какой организации, и для каких сайтов проводится закупка этих услуг, не указано. Однако принимая идентичность месячной суммы затрат с подобной закупкой в Докшицком районе, можно предположить, что речь идет о поддержке офиациального сайта местного райисполкома.

Закупка проводится из одного источника. Оплачиваться она будет за счет бюджетных средств.