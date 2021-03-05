В Браславском районе есть только 5% минеральных удобрений, необходимых для посевной

ННВ • 05/3/21 14:02 • Эканоміка

Всего 5,3% от необходимого объема минеральных удобрений удалось накопить в Браславском районе накануне посевной.



Всего хозяйства запасли только 460 тонн таких удобрений, тогда как необходимо их 8700 тонн. С органикой полегче — на поля Браславщины вывезли уже 160 из запланированных 240 тонн, что составляет 66,6%.

Этот регион испытывает дефицит не только в удобрениях. Так, сейчас в сельских хозяйствах района трудятся 196 механизаторов, в то же время для успешной работы в полях на посевной их необходимо 242, то есть 80,9% от необходимого количества, такие цифры приводит газета «Браслаўская звязда» по итогам заседания в местном райисполкоме, посвященном подготовке к весенним полевым работам.