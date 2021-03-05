Незаконно получала пособие по уходу за инвалидом — уголовное дело завели на жительницу Городка

Іван Дзедушкін • 05/3/21 13:31 • Грамадства

Жительница Городка оказалась фигуранткой уголовного дела за то, что в течение года незаконно получала пособие по уходу за инвалидом.



Всего женщине удалось получить пособие по уходу за инвалидом 1 группы в сумме более 2800 рублей. При этом жительница райцентра имела работу, а значит не имела права на это пособие.

В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело. В ходе его расследования оказалось необходимым определить, кто заполнил заявление о назначении пособия по уходу.

Этим занялись эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области. Им пришлось отобрать образцы почерка у 34 человек, но все же они установили, кто оформлял официальный документ, сообщает пресс-служба ГКСЭ.