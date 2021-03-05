Минувшей ночью на пожаре в Браславе погибла пенсионерка
В ночь с 4 на 5 марта произошел пожар частного дома на улице Янки Купалы в Браславе. Хозяйка жилья погибла в огне.
Сообщение по пожаре в МЧС поступило от дежурной местной скорой медицинской помощи в 0:40. К приезду пожарных открытым пламенем горела крыша здания, а также полыхало внутри дома.
Во время тушения пожара в жилище проникло звено газодымозащитной службы. Спасатели нашли 68-летнеюю пенсионерку мертвой, он лежала на полу.
Огнем в результате пожара в доме была уничтожена крыша, повреждены стены, потолок и имущество. По предварительной версии дом мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем хозяйки, сообщается пресс-службой МЧС.
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