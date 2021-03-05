Лукашенко передал акции «Витебскдрева» в «Ивацевичдрев» — там создается холдинг

Сяржук Серабро • 05/3/21 12:39 • Эканоміка

Принадлежащие государству акции ОАО «Витебскдрев» и ряда других деревообрабатывающих предприятий передаются в уставной фонд «Ивачевичдрев» для создания холдинга.



Указ о создании деревообрабатывающего холдинга 3 марта подписал Александр Лукашенко. Согласно этому документу передадут 42 469 062 акций открытого акционерного общества «Витебскдрев» общей стоимостью 2 276 487 рублей 12 копеек (по 76 копеек за акцию).

Акции передаются в уставной фонд ОАО «Ивацевичдрев» по номинальной (балансовой) стоимости. Кроме того, уставной фонд будет увеличен путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых посредством передачи в собственность государства без проведения подписки.

Совету министров поручено принять меры по реализации указа до 1 апреля. Контроль за этим будет осуществлять КГК.