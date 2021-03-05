Две фуры столкнулись под Глубоким, погиб один дальнобойщик

Іван Дзедушкін • 05/3/21 12:56 • Здарэнні

Утром 5 марта в Глубокском районе столкнулись два большегрузных автомобиля, в ДТП погиб водитель одного из грузовиков.



Как предварительно установлено, ехавший по трасс Р-45 седельный тягач «DAF» с полуприцепом в районе деревни Плиса выехал на полосу встречного движения и врезался в ехавшую на встречу фуру «МАN».

В результате столкновения двух большегрузов один из дальнобойщиков — водитель «DAF» — погиб на месте аварии.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Они устанавливают все обстоятельства трагического столкновения, сообщает пресс-служба СК.