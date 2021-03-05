Досрочно выплатить пенсии пообещала «Белпочта»

• 05/3/21 21:55 • Падзеі

В связи праздничным днем 8 марта РУП «Белпочта» собирается заранее выплатить пенсии.
Монеты, пенсия, цены. Фото pixabay.com

Пенсии, которые начинают выплачивать с 7 марта, можно будет получить раньше. Так 7 марта — воскресенье, а 8 марта — праздничны день, в который будут работать только дежурные отделения почтовой связи, на почте решили перенести начало выплат.

В связи с этим в Витебской области выплата пенсий и пособий будет производиться с 6 марта, сообщает официальный сайт РУП «Белпочта».

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