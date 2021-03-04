Жители Витебщины стали меньше есть картошки. Рассмотрели продуктовую корзину

Сяржук Серабро • 04/3/21 13:59 • Здароўе

Каждый житель Витебской области ежемесячно съедает в среднем 5,4 килограмма картошки, при этом потребление национального продукта снизилось.



Так, в четвертом квартале 2019 года член домашнего хозяйства региона потреблял 5,8 килограмма картофеля, а еще годом ранее — 5,6 килограмма.

Потребление яиц также падает, если в 2018 году житель Витебщины ежемесячно съедал два десятка, то в 2019 — 19, а в 2020 — только 18.

Потребление хлеба в 2020 году осталось на уровне прошлого года — 6,8 килограмма. Также не изменилось количество съедаемых овощей — 6,9 килограмма.

В остальном в прошлом году отмечался рост потребления: молока и молочных продуктов съедают 22,9 килограмма, тогда как год назад — 21,7; мяса и мясных продуктов 6,6 против 6,4 килограмма; рыбы и рыбопродукты — 1,4 против 1,3 килограмма; растительное масло и другие жиры — 1 килограмм против 900 грамм; фрукты и ягоды — 5,8 против 5,7 килограмма; сахар — 2,4 против 2,2 килограмма.

В целом вес продуктовой корзины среднего жителя Витебской области в 2020 году по сравнению с 2019 увеличился на 1,5 килограмма, а по сравнению с 2018 — на 1,7 килограмма.

Такие данные областная статистика приводит на основании выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни. Они не учитывают потребление продуктов в объектах общественного питания.