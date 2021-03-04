Завтра перекроют движение в центре Витебска — будут поздравлять женщин

• 04/3/21 12:26 • Падзеі

Утром в пятницу, 5 марта, из-за праздничных мероприятий часть улицы Ленина в центре Витебска будет закрыта для движения автотранспорта, кроме общественного.
Инспектор ГАИ, снегопад, метель. 2013 год. Фото Сергея Серебро

Движение ограничат на участке от площади Свободы до площади Победы. По информации областной Госавтоинспекции это произойдет с 8:20 до 9:00.

Улицу Ленина в Витебске перекрывают в связи с проведением праздничной акции «Сильная» песня и цветы для женщин», приуроченной к 8 марту.

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