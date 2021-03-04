Завтра перекроют движение в центре Витебска — будут поздравлять женщин

Сяржук Серабро • 04/3/21 12:26 • Падзеі

Утром в пятницу, 5 марта, из-за праздничных мероприятий часть улицы Ленина в центре Витебска будет закрыта для движения автотранспорта, кроме общественного.



Движение ограничат на участке от площади Свободы до площади Победы. По информации областной Госавтоинспекции это произойдет с 8:20 до 9:00.

Улицу Ленина в Витебске перекрывают в связи с проведением праздничной акции «Сильная» песня и цветы для женщин», приуроченной к 8 марту.