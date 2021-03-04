Вернуть доктора Мартова на работу — Витебск собирает подписи в защиту врача

ННВ • 04/3/21 15:13 • Грамадства

Сбор подписей под петицией в облздрав с требованием вернуть уволенного врача Владимира Мартова на должность завотделением анестезиологии и реанимации БСМП начали в Витебске.



Напомним, что 3 марта у доктора Мартова истек срок контракта, и администрация Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи решила его не продлять. В понедельник врач получил извещение о том, что ему нужно забрать трудовую книжку.

Владимир Мартов был одним из немногих врачей во время первой волны эпидемии COVID-19, откровенно рассказывающих о проблемах. Он учил белорусов, как переносить эту болезнь, как экономить кислород при поражении легких. После начала протестов доктор возвышал свой голос в защиту репрессированных за политическую позицию коллег, теперь настал его черед.

Владимир Мартов работает врачом уже 30 лет — с 1991 года. В БСМП он с 2003 года, а возглавил отделение анестезиологии и реаниматологии пять лет назад. Происходит из династии врачей.

«Считаем, что в XXI увольнение за правду бесчеловечно!», — говорится в петиции, опубликованной на сайте petitions.by. На момент подготовки материала к публикации свои подписи под ней оставили уже 1495 человек.