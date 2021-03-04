В Витебске появятся новые урны. Узнали, сколько они стоят

Сяржук Серабро • 04/3/21 21:30 • Экалогія

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство закупает партию новых мусорных урн.



ГЖКХ приобретается для Витебска 100 металлических поворотных урн с защитным козырьком. Ориентировочная стоимость закупки составляет 6500 рублей, то есть одна мусорница будет стоить 65 рублей.

Эти урны закупаются для благоустройства придомовых территорий многоквартирных жилых домов. Согласно документацию закупки они должны вмещать 18 литров мусора, предпочтительный цвет — зеленый.

Закупаются новые мусорницы для города за бюджетные средства. Поставить их заказчику должны до конца апреля.