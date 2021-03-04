В Глубокском районе накажут руководителей предприятий, плохо собиравших макулатуру

ННВ • 04/3/21 14:39 • Эканоміка

В прошлом году Глубокский район не выполнил план по заготовке вторичных материальных ресурсов, райисполком посчитал виновными в этом руководителй ряда предприятий.



На заседании Глубокского районного исполнительного комитета начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Александр Латышёнок отметил, что ряд организаций либо вовсе не приступили к заготовке вторичных материальных ресурсов, либо выполнили его малый процент от доведённого задания: сельхозорганизации «Короли» и «Голубичи», Глубокский районный узел почтовой связи, комбикормовый завод — не приступили к заготовке макулатуры; сельхозпредприятия «Короли» и «Голубичи», Глубокский ПМК-48, Глубокские электросети, комбикормовый завод — не приступили к заготовке полимеров; сельхозпредприятия «Золотая подкова», «Копыльщина», «Мерецкие», «Короли», «Константинов Двор», «Голубичи», «Мнюто», «Озерцы», а также Глубокскому агросервису, комбикормовый завод, Глубокский цех унитарного предприятия «Витебсквторчермет» — не заготовили шины и так далее.

По мнению господина Латышёнка, именно это повлияло на то, что в 2020 году район собрал всего 1575,5 тонны вторичных материальных ресурсов и выполил план только на 83,4%.

В результате исполком принял решение привлечь должностных лиц к дисциплинарной ответственности, пишет газета «Веснік Глыбоччыны».