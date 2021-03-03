Свыше 18 миллионов долларов потратит «Витязь» за закупку комплектов для «отверточной» сборки телевизоров

Сяржук Серабро • 03/3/21 14:20 • Эканоміка

Два тендера по закупке комплектующих для производства телевизоров объявил телезавод «Витязь». Какие модели будут собирать в Витебске?



Первый тендер предназначен для приобретения 120 900 комплектов для изготовления телевизоров. По-сути это конструктор для так называемой отверточной сборки: в него входят основная плата (mainboard), пульт дистанционного управления, элементы корпуса, крепеж и все необходимое для коммутации. Ориентировочная стоимость этой партии составляет 4 231 200 долларов США.

Другим тендером закупается 120 900 жидкокристаллических панелей для комплектации этих наборов. Их диагональ будет от 24 до 65 дюймов. Ориентировочная стоимость телевизионных экранов составляет 14 169 716 долларов.

Судя по техническому заданию на «Витязи» планируют собирать 17 различных моделей телевизоров, в том числе SMART TV под управление операционной системы Android 9-й версии.

Витебские телевизоры будут выпускаться разрешением 1366x768, FullHD и даже 4K — 3840x2160 точек будут поддерживать модели с диагональю экрана от 50 дюймов и часть 43-дюймовых.

Общая стоимость этих двух тендеров составляет 18 400 916 долларов. Финансируется закупка из собственных средств предприятия. Поставить комплекты для сборки телеприемников на витебский телезавод должны до конца июня.