Подростка сбили на переходе в Витебске, девушка попала в реанимацию
Наезд на 16-летнюю девушку произошел утром 2 марта на улице Максима Горького в Витебске.
В момент, когда подросток пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, наезд на не совершил 60-летний водитель «Geelly».
В результате дорожно-транспортного происшествия девушка получила травмы, ее госпитализировали в реанимацию, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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