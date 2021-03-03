Подростка сбили на переходе в Витебске, девушка попала в реанимацию

• 03/3/21 12:20 • Падзеі

Наезд на 16-летнюю девушку произошел утром 2 марта на улице Максима Горького в Витебске.
Авария, ДТП, аварийный знак. Фото Roulex 45 / wikimedia.org

В момент, когда подросток пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, наезд на не совершил 60-летний водитель «Geelly».

В результате дорожно-транспортного происшествия девушка получила травмы, ее госпитализировали в реанимацию, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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