Облисполком расторгнул договор аренды на озера Щелно и Осиновка. Там разрешили троллинг

ННВ • 03/3/21 14:48 • Экалогія

Расторгнут договор аренды на озера Щелно и Осиновка в Миорском районе, теперь там можно рыбачить бесплатно, а также разрешили троллинг.



Рыбные угодья на этих озерах арендовались ООО «Белэкофиш», однако 5 февраля Витебский областной исполнительный комитет принял решение расторгнуть этот договор аренды.

После принятия этого решения оба озера переданы в фонд запаса рыболовных угодий. Соответственно, рыболовы, состоящие в республиканском государственно-общественном объединении «Белорусское общество охотников и рыболовов», имеют право на бесплатное любительское рыболовство с применением орудий лова с количеством крючков от 6 до 10 штук на человека, подводную охоту (при наличии удостоверения подводного охотника), лов на дорожку с судов с двигателями, об этом сообщила газета «Міёрскія навіны».

Озеро Щелно находится в 7 километрах от райцентра, и имеет карасево-линевый класс. Озеро Осиновка всего в километре от Миор, это окунево-плотвичный водоем.

Как сообщали «ННВ» в прошлом году Витебский облисполком также расторгнул договора аренды на два озера в Городокском районе.