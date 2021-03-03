Частная пилорама сгорела в Толочинском районе. Видео

ННВ • 03/3/21 22:03 • Здарэнні

Вечером 2 марта в деревне Жукнево Толочинского района произошел пожар на пилораме, принадлежащей предпринимателю.



О загоревшемся предприятии пожарным сообщили в 19:58. К приезду первых экипажей здания пилорамы полыхало вовсю.

Пожарные локализовали очаг горения, а затем ликвидировали пожар. Огнем в пилораме были уничтожены крыша, потолок и имущество, сообщается пресс-службой МЧС. Причина пожара пока не известна.