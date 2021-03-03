Брат и сестра сгорели в Браславском районе, их тела нашли пожарные

• 03/3/21 12:57 • Здарэнні

Тела погибших 61-летнего мужчины и 55-летней женщины были обнаружены при тушении дома в деревне Малюнцы Браславского района 2 марта.
Брат и сестра сгорели в Браславском районе, их тела нашли пожарные

О пожаре спасателям сообщили в 17:57. К их приезду бревенчатый дом полыхал открытым пламенем. В доме на момент начала пожара находились хозяин и его пришедшая в гости сестра.

Их тела пожарные нашли, когда стали разбирать обрушившиеся конструкции сгоревшей крыши и потолка. Погибшие мужчина и женщина лежали на полу.

Огнем в доме были повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и вещи. По предварительной версии пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем, сообщается МЧС.

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 