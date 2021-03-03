Более 94% заработанного жители Витебской области вынужденны сразу тратить

• 03/3/21 21:40 • Эканоміка

Денежные расходы домашних хозяйств Витебской области составляют 94,2% от их располагаемых ресурсов.
Монеты, пенсия, цены. Фото pixabay.com

Под располагаемыми ресурсами белорусская статистика понимает деньги домашних хозяйств плюс стоимость собственных продуктов питания за минусом затрат на их производство. Также сюда приплюсовываются льготы и выплаты.

В четвертом квартале 2020 года располагаемые ресурсы домашних хозяйств составили 1281 рубль 50 копеек, по сравнению с вторым кварталом того же года, они выросли на 6,1%.

Денежные расходы при этом составили 1207 рублей 30 копеек в месяц. Они тоже выросли — на 5,2%. При этом большая часть трат — 927 рублей 80 копеек или 76,9% — приходится на потребительские расходы, сообщает областная статистика.

Потребительские расходы состоят из расходов на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг.

Таким образом, жители Витебской области сразу тратят 94,2% полученных доходов, при этом 76,9% тратятся на еду, непродовольственные товары и оплату услуг.

На еду при этом тратится 41% от потребительских расходов (во втором квартале — 43,1%), на непродовольственные товары – 32,6% (31,3%), на оплату услуг – 23,5% (22,4%).

Уровень малообеспеченности населения вырос до 6,6% (в четвертом квартале 2019 года он составлял 6,5%) — такая доля жителей Витебщны имеет располагаемые ресурсы ниже бюджета прожиточного минимума.

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