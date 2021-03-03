Более 94% заработанного жители Витебской области вынужденны сразу тратить

Сяржук Серабро • 03/3/21 21:40 • Эканоміка

Денежные расходы домашних хозяйств Витебской области составляют 94,2% от их располагаемых ресурсов.



Под располагаемыми ресурсами белорусская статистика понимает деньги домашних хозяйств плюс стоимость собственных продуктов питания за минусом затрат на их производство. Также сюда приплюсовываются льготы и выплаты.

В четвертом квартале 2020 года располагаемые ресурсы домашних хозяйств составили 1281 рубль 50 копеек, по сравнению с вторым кварталом того же года, они выросли на 6,1%.

Денежные расходы при этом составили 1207 рублей 30 копеек в месяц. Они тоже выросли — на 5,2%. При этом большая часть трат — 927 рублей 80 копеек или 76,9% — приходится на потребительские расходы, сообщает областная статистика.

Потребительские расходы состоят из расходов на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг.

Таким образом, жители Витебской области сразу тратят 94,2% полученных доходов, при этом 76,9% тратятся на еду, непродовольственные товары и оплату услуг.

На еду при этом тратится 41% от потребительских расходов (во втором квартале — 43,1%), на непродовольственные товары – 32,6% (31,3%), на оплату услуг – 23,5% (22,4%).

Уровень малообеспеченности населения вырос до 6,6% (в четвертом квартале 2019 года он составлял 6,5%) — такая доля жителей Витебщны имеет располагаемые ресурсы ниже бюджета прожиточного минимума.