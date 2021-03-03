Афіша Витебская афиша с 1.3.2021 по 7.2.2021 года

Ульяна Церашкова • 03/3/21 12:07 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 1 по 7 марта 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

1.03–3.03

"Том и Джерри". Мультфильм, приключения, семейный, Великобритания, Германия, США, Франция, 6+ (11:30 детский, удл., 13:30 удл., 17:40 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. + 0,10.

"Небесный огонь". Боевик, Россия, Китай, 16+ (21:35). Цена: 5,70–6,60.

"Конек-Горбунок". Приключения, фэнтези, Россия, 6+ (9:20 удл., 15:30 удл., 19:40 удл., 12:00 удл.). Цена: 5,70–6,60 (удл. + 0,10).

"Спасите Колю!". Комедия, Россия, 12+ (14:10 удл., 19:50 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Батя". Комедия, Россия, 16+ (21:50 удл., 16:00 удл). Цена: 5,70–6,60.

"Душа". Анимация, приключения, 2D/3D, США, 6+ (9:55 детский, удл., 17:45 3D, удл.). Цена: 4,70–5,50, детский (6–14 лет) 2,00, удл. + 0,10.

4.03–10.03

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)

1.03–3.03

"Том и Джерри". Мультфильм, приключения, семейный, Великобритания, Германия, США, Франция, 6+ (8:10 детский, 10:05). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,00, удл. + 0,10.

"Конек-Горбунок". Приключения, фэнтези, Россия, 6+ (13:55 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,00, удл. + 0,10.

"Спасите Колю!". Комедия, Россия, 12+ (21:50 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Спаситель". Боевик, мелодрама, Марокко, 18+ (12:00). Цена: 5,70–6,60.

"Аферистка". Криминальная комедия, Великобритания, 18+ (19:40). Цена: 5,70–6,60.

"Родные". Комедия, Россия, 12+ (16:05 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Батя". Комедия, Россия, 16+ (18:00 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

4.03–10.03

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Райя и последний дракон". Анимация, 2D/3D, США, 6+.

"Белый снег". Биография, драма, спорт, Россия, 6+.

"На скорости". Комедия, мелодрама, Россия, 6+.

"Гуляй, Вася! Свидание на Бали". Комедия, Россия, 12+.

"Рашн, Юг". Комедия, мелодрама, Россия, 12+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

2.03 (19:00) «Скрыпкі часам вядуць да вар'яцтва». Меладрама.

3.03 (19:00) «Шлюб па-італьянску». Трагікамедыя.

4.03 (19:00) «Доктар філасофіі». Камедыя.

5.03 (19:00) «Асенні rock’n’roll». Міні-серыял для мужчыны і жанчыны. Камерная сцэна.

6.03 (13:00) «Тр'ям! Вітаю!» Казачка для самых маленькіх.

6.03 (18:00) «Экстрасэнсы». (Пара)нармальная камедыя.

7.03 (18:00), 9.03 (19:00) «Шукаем тэнара». Камедыя.

Беларускі тэатр «Лялька» **вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

6.03 (11:00) «Тук-тук! Хто там?».

7.03 (11:00) «Церам-церамок (3+)».

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

4.03 (19:00) Андрей Иванов (фортепиано).

6.03 (11:00) «Карамелька и Горошинка на Карибских островах». Музыкально-игровая программа для детей.

6.03 (15:00) Цикл лекций-концертов «Ad libitum». «Тенор. счастье или наказание судьбы».

6.03 (19:00) «Пообещайте мне любовь». Эстрадный концерт.

7.03 (11:00) «Истории кота филофея». Мюзикл для детей.

12.03 (19:00) «Скажи мне что-нибудь хорошее». Музыкально-поэтический вечер.

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Веков связующая нить». Выставка декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII — XIX веков. Из фондов ВОКМ.

«Свидетели эпохи». Выставка памяти витебского фотографа С. А. Юрковского (до 31.03).

«Песня дубравы». Выставка деревянной скульптуры из фондов музея (до 4.04).

«Дарите женщинам цветы». Живописи, графика, декоративно-прикладное искусство преподавателей ДХШ Витебска, членов областной организации БСХ и из фондов ВОКМ (до 30.04).

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

Акварель Феликса Гумена.

Выставка работ художников Владимира Витко, Анатолия Ильинова, Викентия Ральцевича, Виктора Сорокина, ушедших из жизни в 2020 году. В рамках проекта «В потоке времени».

«Александр Вышка. Lightvolume. 13 чудо света». Выставка светодинамической живописи.

«Крылы натхнення». Выстава жывапісу і графікі Аліны Трукан (Браслаў).

«Возвращение жар-птицы». Персональная выставка Елены Карпицкой (до14.03).

«Великие земляки». Выставка живописных работ Леонида Щемелёва и Антона Корженевского. Из фондов ВОКМ (до 14.03).

Персональная фотовыставка Игоря Барсукова.

«Храмы Витебской земли». Выставка живописи и графики. Из фондов ВОКМ.

7.03 (13:00–16:30) «Весна и женщина похожи». Мероприятия к Международному дню женщин (вход платный).

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Five o’clock. Чай по-английски» (до 3.05).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

Выставка Марины Федорекно и Натальи Ганиной в рамках проекта «Потешки в окошке».

13.03 (12:30–15:20) «Масленица» в Здравнёво».

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94

«Небо не слишком высоко, или Монологи о вере». Фотохудожник Борис Равич (Израиль).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

«Пламя багряного цвета». Выставка живописи Валерия Счастного.

«Последователи Малевича: творческие и независимые». Выставка работ участников арт-студии «Улей» Центра творчества детей и молодежи имени Хаима Сутина (Смиловичи).

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Выставка живописи Сергея Давидовича.

Выставка художественной фотографии фотоклуба «ФотаКрок».

Выставочный зал ВЦСИ (Музыкальная гостиная)

**пр-т Фрунзе, 11

«Неразгаданный Китай». Выставочный проект фотографии Михаила Пеньевского. Из собрания Музея истории Гомеля.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

«Ритм. Отпечатки настоящего времени» (коллекция Шагаловских пленэров).

Выставка живописи из фондов Музея Марка Шагала.

«Иерусалим. Зной и холод вечного города». Выставка Василия Васильева.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

«Цветы и образы». Выставка, посвященная 30-летию народного клуба любителей флористики «Анюта».

«Мартовские коты». Выставка детского творчества (до 31.03).

6.03 (12:00) «Мисс Весна». День семейного отдыха, посвященный Международному дню женщин (игры, конкурсы, танцевальная программа).

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

«Паветра». Выставка живописи Ивана Иванова.

Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина

**ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

«Весенний вернисаж». Акварель Владимира Напреенко.

Концертный зал «Витебск»

**парк Фрунзе, 1

"Ничосе". Выставка удивительных фактов и достижений (до 4.04).

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«История в миниатюре». Выставка из частных коллекций Владимира Удановского, Анатолия Шиловича, Леонида Ялова.

Витебский областной методический центр народного творчества

**ул. Ленина, 35а

”Шлях да майстэрства‟. Персанальная выстава майстра лозапляцення і спіральнага пляцення Гарадоцкага Дома рамёстваў і фальклору Васілія Сіманковіча.

”Погляд у мінулае‟. Персанальная выстава майстра народных мастацкіх рамёстваў Віцебскага раённага Цэнтра рамёстваў ”Адраджэнне‟ Дзіны Даўгяла. Тэкстыльныя лялькі, выцінанкі, трафарэтная набойка па тканіне, сцэнічныя касцюмы ў народным стылі на розныя гістарычныя часы і іншыя работы.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

1.03, 3.03, 5.03 (20:00) Кинопоказы.

Витебский зоологический парк

**ул. Янки Купалы, 17

10:00–18:00 (понедельник, вторник – вых.). Постоянная экспозиция.