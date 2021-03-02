Взорвавшееся колесо убило рабочего в Верхнедвинске

• 02/3/21 11:27 • Здарэнні

53-летний мужчина погиб в Верхнедвинске во время работ по замене колеса прицепа.
Прицеп с демонтированным колесом. Фото www.d-p.by

По данным Следственного комитета на территории одного из предприятий райцентра 1 марта мужчина накачал демонтированное с техники колесо, судя по фото в районной газете — с прицепа. В тот момент, когда его катили, чтобы установить назад на ось, камера колеса взорвалась.
Место происшествия. Фото СК

В результате разрыва камеры рабочий получил тяжелые травмы. Очевидцы происшествия вызвали «скорую» и мужчину госпитализировали. Но, не смотря на усилия медиков, в больнице мужчина умер от полученных травм, об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Место происшествия. Фото СК

Следственный комитет начал проверку, опрашивают рабочих, на предприятии начали изымать документацию по технике безопасности.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 