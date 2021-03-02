Взорвавшееся колесо убило рабочего в Верхнедвинске

Зоя Машэка • 02/3/21 11:27 • Здарэнні

53-летний мужчина погиб в Верхнедвинске во время работ по замене колеса прицепа.



По данным Следственного комитета на территории одного из предприятий райцентра 1 марта мужчина накачал демонтированное с техники колесо, судя по фото в районной газете — с прицепа. В тот момент, когда его катили, чтобы установить назад на ось, камера колеса взорвалась.



В результате разрыва камеры рабочий получил тяжелые травмы. Очевидцы происшествия вызвали «скорую» и мужчину госпитализировали. Но, не смотря на усилия медиков, в больнице мужчина умер от полученных травм, об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Следственный комитет начал проверку, опрашивают рабочих, на предприятии начали изымать документацию по технике безопасности.