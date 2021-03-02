Увольняют витебского врача Владимира Мартова, прошедшего две волны COVID-19 на передовой

ННВ • 02/3/21 12:01 • Здароўе

Стало известно о том, что с заведующим отделением анестезиологии и реанимации витебской БСМП Владмиром Мартовым не продлили контракт.



В Telegram было опубликовано предупреждение о том, что с ним не продляют контакт, направленное доктору администрацией медучреждения. Сегодня Мартову необходимо забрать из больницы свою трудовую книжку.

Согласно документу срок действия предыдущего контракта истекает завтра, 3 марта. Пока на сайте Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимир Мартов значится заведующим отделением анестезиологии и реанимации, но врач уже подтвердил свое увольнение TUT.BY.

Владимир Мартов был одним из первых медиков в Беларуси, начавших рассказывать правду об эпидемии коронавируса. Напомним, что первой одиннадцать месяцев назад забила тревогу его коллега из БСМП Наталья Ларионова.

И в первую, и во вторую волну больницу скорой медицинской помощи в Витебске превращали в инфекционный госпиталь. Поэтому Мартов все это время был на передовой борьбы с пандемией. Исходя из своего опыта он делился со СМИ информацией о течении эпидемии в Беларуси, давал советы людям, как защитить себя от заражения и переносить болезнь.

Напомним, что в мае уволили с должности главного врача Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Сергея Лазаря. Тогда многие связывали это с откровенностью с журналистами его подчиненных. После увольнения, если верить сайту Витебского горисполкома, Сергей Викторович устроился на работу заместителем директора коммерческого медицинского центра «ЛОДЭ».