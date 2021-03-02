Около 2500 долларов потратят новополоцкие чиновники на покупку планшетов

• 02/3/21 10:59 • Эканоміка

Четырнадцать электронных планшетов купят для Новополоцкого городского исполнительного комитета.
Планшет, гаджет, диаграмма. график. Фото pixabay.com

Новополоцкие чиновники хотят приобрести гаджеты под управлением операционной системы Android с диагональю экрана не менее 9,7 дюйма.

Поставить планшеты в горисполком должны до 11 марта. Закупаются они из одного источника, ориентировочная стоимость всей партии составляет 6500 рублей. Оплачивать новые гаджеты будут из городского бюджета Новополоцка.

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