Около 2500 долларов потратят новополоцкие чиновники на покупку планшетов
Четырнадцать электронных планшетов купят для Новополоцкого городского исполнительного комитета.
Новополоцкие чиновники хотят приобрести гаджеты под управлением операционной системы Android с диагональю экрана не менее 9,7 дюйма.
Поставить планшеты в горисполком должны до 11 марта. Закупаются они из одного источника, ориентировочная стоимость всей партии составляет 6500 рублей. Оплачивать новые гаджеты будут из городского бюджета Новополоцка.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: