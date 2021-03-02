Около 2500 долларов потратят новополоцкие чиновники на покупку планшетов

Сяржук Серабро • 02/3/21 10:59 • Эканоміка

Четырнадцать электронных планшетов купят для Новополоцкого городского исполнительного комитета.



Новополоцкие чиновники хотят приобрести гаджеты под управлением операционной системы Android с диагональю экрана не менее 9,7 дюйма.

Поставить планшеты в горисполком должны до 11 марта. Закупаются они из одного источника, ориентировочная стоимость всей партии составляет 6500 рублей. Оплачивать новые гаджеты будут из городского бюджета Новополоцка.