В Полоцке работники ДРСУ украли 5 тонн асфальта. На чью дачу асфальтировали дорогу?

ННВ • 01/3/21 21:47 • Эканоміка

Начальница планово-производственного сектора и дорожный мастер Полоцкого ДРСУ №182 украли 5 тонн асфальта и получили по 2 года.



Летом прошлого года женщина уговорила мастера отвести и разгрузить 5 тонн асфальтобетонной смеси, предназначенной для ремонта дороги Бездедовичи-Ветрино-Гомель, на дачу ее родителей. При помощи этой смеси заасфальтировали подъезды к родительскому участку.

Пропажу обнаружили и в отношении должностных лиц ДРСУ возбудили уголовное дело по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями и подстрекательству к такому хищению.

В результате суд приговорил начальницу планово-производственного сектора и дорожного мастера Полоцкого ДРСУ №182 к двум годам лишения свободы. Правда, им дели отсрочку от исполнения наказания на один год, об этом сообщила газета «Полацкі веснік» со ссылкой на прокуратуру района.