В Полоцке работники ДРСУ украли 5 тонн асфальта. На чью дачу асфальтировали дорогу?
Начальница планово-производственного сектора и дорожный мастер Полоцкого ДРСУ №182 украли 5 тонн асфальта и получили по 2 года.
Летом прошлого года женщина уговорила мастера отвести и разгрузить 5 тонн асфальтобетонной смеси, предназначенной для ремонта дороги Бездедовичи-Ветрино-Гомель, на дачу ее родителей. При помощи этой смеси заасфальтировали подъезды к родительскому участку.
Пропажу обнаружили и в отношении должностных лиц ДРСУ возбудили уголовное дело по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями и подстрекательству к такому хищению.
В результате суд приговорил начальницу планово-производственного сектора и дорожного мастера Полоцкого ДРСУ №182 к двум годам лишения свободы. Правда, им дели отсрочку от исполнения наказания на один год, об этом сообщила газета «Полацкі веснік» со ссылкой на прокуратуру района.
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1 каментар
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1/сакавік/2021 у 22:02
Т.е. не посадили? В СССР они бы уже лес валили!
Расхитители социалистической собственности!!! 👿