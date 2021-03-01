В Новополоцке горел рынок «Дисна», его пытался потушить сторож, но отступил перед огнем

ННВ • 01/3/21 11:51 • Здарэнні

В ночь с 28 февраля на 1 марта произошел пожар на рынке «Дисна» в Новополоцке, повреждено около десятка павильонов.



Обнаруживший возгорание сторож пытался потушить пожар, он использовал несколько огнетушителей, но не смог побороть пламя. Мужчине пришлось покинуть горящее здание.

Пожарные получили сообщение о горящем рынке в 23:59, к приезду первых экипажей горели уже несколько павильонов.

В результате пожара были повреждены восемь роллетов, кроме того в четырёх торговых павильонах огонь повредил товары и торговое оборудование, сообщается пресс-службой МЧС.

По предварительной версии рынок мог загореться из-за коротного замыкания.