В Новополоцке горел рынок «Дисна», его пытался потушить сторож, но отступил перед огнем
В ночь с 28 февраля на 1 марта произошел пожар на рынке «Дисна» в Новополоцке, повреждено около десятка павильонов.
Обнаруживший возгорание сторож пытался потушить пожар, он использовал несколько огнетушителей, но не смог побороть пламя. Мужчине пришлось покинуть горящее здание.
Пожарные получили сообщение о горящем рынке в 23:59, к приезду первых экипажей горели уже несколько павильонов.
В результате пожара были повреждены восемь роллетов, кроме того в четырёх торговых павильонах огонь повредил товары и торговое оборудование, сообщается пресс-службой МЧС.
По предварительной версии рынок мог загореться из-за коротного замыкания.
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