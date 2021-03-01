В Новополоцке горел рынок «Дисна», его пытался потушить сторож, но отступил перед огнем

• 01/3/21 11:51 • Здарэнні

В ночь с 28 февраля на 1 марта произошел пожар на рынке «Дисна» в Новополоцке, повреждено около десятка павильонов.
В Новополоцке горел рынок «Дисна», его пытался потушить сторож, но отступил перед огнем. Фото МЧС

Обнаруживший возгорание сторож пытался потушить пожар, он использовал несколько огнетушителей, но не смог побороть пламя. Мужчине пришлось покинуть горящее здание.

В Новополоцке горел рынок «Дисна», его пытался потушить сторож, но отступил перед огнем. Фото МЧС

Пожарные получили сообщение о горящем рынке в 23:59, к приезду первых экипажей горели уже несколько павильонов.

В Новополоцке горел рынок «Дисна», его пытался потушить сторож, но отступил перед огнем. Фото МЧС

В результате пожара были повреждены восемь роллетов, кроме того в четырёх торговых павильонах огонь повредил товары и торговое оборудование, сообщается пресс-службой МЧС.

По предварительной версии рынок мог загореться из-за коротного замыкания.

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