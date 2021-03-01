В августе в ДТП под Витебском погибли два пассажира «BMW 525», СК рассказал подробности аварии

Іван Дзедушкін • 01/3/21 14:24 • Здарэнні

С 2,48 промилле алкоголя в крови на скорости 165 км/ч летел в тот день 29-летний водитель «BMW 525» по трассе М3.



ДТП произошло вечером 11 августа, около 19:00 молодой человек не справился с управлением и серебристый «бумер» после заноса вылетел в кювет, где перевернулся.

Ехавшие в легковушке 28-летний и 46-летний пассажиры во время аварии получили тяжелые травмы, они умерли на месте дорожно-транспортного происшествия. Оба погибших не были пристегнуты ремнями безопасности.

Проведенные позже медицинское освидетельствование и экспертизы установили, что в крови водителя на момент аварии было 2,48 промилле алкоголя, а его автомобиль мчался со скоростью 165 километров в час.

В результате молодому человеку предъявили обвинение по части 5 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц — и взяли его под стражу.

Сейчас расследование этого уголовного дела уже завершено, а его материалы направлены в прокурору для изучения и передачи в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.