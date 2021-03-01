Больного раком участника протестов в Витебске посадили на три с половиной года

• 01/3/21 21:14 • Палітыка

1 марта суд приговорил жителя Витебска Владимира Малаховского к трем с половиной годам лишения свободы за насилие над милиционерами. От действий онкобольного 54-летнего мужчины якобы пострадали три силовика.
Протесты в Витебске. Фото Сергея Серебро

Стычка между протестующими и силовиками произошла 13 сентября на перекрестке проспектов Строителей и Черняховского. Там силовики применяли дубинки и слезоточивый газ.

По версии обвинения, Малаховский, который имеет третью группу инвалидности, во время задержания пытался бить милиционеров, повредил форму, сорвал милицейский жетон, а затем, уже будучи задержанным, распылил в милицейском микроавтобусе слезоточивый газ.

Потерпевшими по этому делу признали трех сотрудников внутренних органов, задерживавших витеблянина. Каждый из силовиков выставил иск о компенсации морального вреда на 1000 рублей.

Судья Татьяна Родина признала Владимира Малаховского виновным в применении насилия в отношении сотрудников милиции. На основании статьи 364 УК она приговорила его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима, об этом сообщил правозащитный сайт «Віцебская вясна».

Кроме того, мужчина по приговору суда должен выплатить 3000 рублей трем милиционерам — Емельянову, Качихину и Познякову.

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1 каментар

  1. Пантелеймон Голодед  
    1/сакавік/2021 у 21:28

    Эта...
    dura lex, sed lex

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