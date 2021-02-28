Около 9 тыс. долларов потратит Витебский облсуд на судейские мантии и другие предметы одежды
Узнали, во сколько обходится специальная одежда, в которой белорусские судьи вершат правосудие.
Закупку из одного источника мужских рубашек, женских блуз, галстуков, а также мужских и женских судейских мантий проводит Витебский областной суд. Общая ориентировочная стоимость этой одежды составляет 23 150 рублей.
Предметы судейской одежды закупаются в следующем ассортименте:
- Рубашка мужская — 86 шт. за 5000 рублей;
- Блузка женская — 200 шт. за 8700 рублей;
- Галстук женский, мужской — 114 шт. за 1450 рублей;
- Мантия женская — 33 шт. за 6000 рублей;
- Мантия мужская — 11 шт. за 2000 рублей.
Как видим, мужская и женская мантии стоят одинаково — около 182 рублей. Согласно белорусским нормативным актам судейские мантии шьют из твил-спандекса, это хлопчатобумажная ткань с добавлением 2-3% синтетики. Женская судейская мантия отличается от мужской только тем, что полочка в ней оформлена отрезными кокетками с мягкими складками
Поставлять эту одежду должны периодически в течение 2021 года по мере необходимости. Оплачивается закупка из бюджетных средств.
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