Около 9 тыс. долларов потратит Витебский облсуд на судейские мантии и другие предметы одежды

Сяржук Серабро • 28/2/21 11:58 • Палітыка

Узнали, во сколько обходится специальная одежда, в которой белорусские судьи вершат правосудие.



Закупку из одного источника мужских рубашек, женских блуз, галстуков, а также мужских и женских судейских мантий проводит Витебский областной суд. Общая ориентировочная стоимость этой одежды составляет 23 150 рублей.

Предметы судейской одежды закупаются в следующем ассортименте:

Рубашка мужская — 86 шт. за 5000 рублей;

Блузка женская — 200 шт. за 8700 рублей;

Галстук женский, мужской — 114 шт. за 1450 рублей;

Мантия женская — 33 шт. за 6000 рублей;

Мантия мужская — 11 шт. за 2000 рублей.

Как видим, мужская и женская мантии стоят одинаково — около 182 рублей. Согласно белорусским нормативным актам судейские мантии шьют из твил-спандекса, это хлопчатобумажная ткань с добавлением 2-3% синтетики. Женская судейская мантия отличается от мужской только тем, что полочка в ней оформлена отрезными кокетками с мягкими складками

Поставлять эту одежду должны периодически в течение 2021 года по мере необходимости. Оплачивается закупка из бюджетных средств.