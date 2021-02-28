Лунный ландшафт на Ореховской улице — жители витебского микрорайона третий год добиваются асфальтирования дороги

Сяржук Серабро • 28/2/21 23:07 • Грамадства

Третий год жители микрорайона Орехово в Витебске просят заасфальтировать улицу, по которой к ним ездят маршрутки, но чиновники не видят в этом необходимости.



Не очень радостные эмоции вызывает у жителей микрорайона потепление и приход весны, ведь при этом Ореховская улица превращается в лунный ландшафт. Иногда на полигонах специально сооружают участки с таким ландшафтом — изрытые ямами и воронками, чтобы испытывать проходимость техники, например — танков. Но на этой улице такой рельеф образуется благодаря нежеланию городских чиновников положить асфальт, а «испытания» проходит подвеска как личного, так и общественного транспорта.

В 2018 году жители микрорайона обратились в облисполком с просьбой заасфальтировать Ореховскую улицу. Тогда им ответили, что денег на разработку проектно-сметной документации нет в связи с ограниченным финансированием программы строительства инженерно-транспортной инфраструктуры. Но пообещали рассмотреть такую возможность при составлении программы строительства на 2019 год.

Увы, на дворе уже 2021 год, на Ореховской улице не асфальт, а все те же ямы и лужи. Жители Орехово составляют петиции, под которыми собирают десятки подписей, но чиновники, которым, безусловно, не приходится кататься по лунному ландшафту, отвечают, что существующее там грунтово-щебеночное покрытие, что не противоречит действующему законодательству.

Когда жители окрестных домов уж сильно достают жалобами, на улицу пускают грейдер, который, распределяя грязь ровным слоем, на некоторое время заравнивает проезжую часть. Впрочем, совсем ненадолго. В отдельных случаях, утверждают чиновники, ямы даже засыпают щебнем.

После нескольких обжалований ответов из различных инстанций на улицу приехала ГАИ. Они обследовали улицу и нашли, что дефекты не превышают предельно допустимые значения, предусмотренные государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 1291-2016.

После этого Главное управление ЖКХ Витебского облисполкома сообщило жильцам Орехово, после того, как дорога просохнет, ГП «Гордормост» поручено выполнить работы по ремонтному профилированию дорожного покрытия.

Что же касается устройства усовершенствованного покрытия на этой улице, а в переводе на обычный язык — асфальтирования, выполнение таких работ горисполкомом не планируется, в связи с ограниченными возможностями бюджета.

В заключении хотелось бы отметить тот примечательный факт, что Орехово входит в Витебский-Горьковский избирательный округ № 17, по которому в парламент избран бывший мэр Витебска Виктор Николайкин. А он в своей избирательной программе, как мы помним, обещал заасфальтировать улицы, в том числе — в секторе индивидуальной застройки.